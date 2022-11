Novem Group Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Kurs der Aktie Novem -Luxembourg steht am 19.11.2022, 14:50 Uhr bei 7.12 EUR. Der Titel wird der Branche "Automobile und Komponenten" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Novem -Luxembourg entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Novem -Luxembourg auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Novem -Luxembourg in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Novem -Luxembourg hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Novem -Luxembourg in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Novem -Luxembourg haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Novem -Luxembourg bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Novem -Luxembourg beläuft sich mittlerweile auf 8,32 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 7,12 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,42 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,62 EUR. Somit ist die Aktie mit +7,55 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".