Novem Group Aktie: Wichtige Kennzahlen für Anleger im Überblick!

Ein wichtiger Faktor bei der fundamentalen Analyse von Novem Group ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Novem Group weist ein KGV von 8,02 auf, was gegenüber dem Branchendurchschnitt für Auto-Teile deutlich unterbewertet ist. Das durchschnittliche KGV in der Branche liegt bei 230,88, was einem Unterschied von -2778,8 Prozent entspricht.

Novem Group zeigt sich an der Spitze des Marktes

Die Aktie der Novem Gruppe verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,09 Prozent. Im Vergleich zu Werten aus dem Consumer-Cyclical-Sektor ist die Rendite der Novem-Gruppe um 1,22 Prozent höher als der Durchschnitt von 4,04 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Auto Parts beträgt lediglich 1,97 Prozent. Die Aktie der Novem Gruppe schlägt diesen Wert mit einem Vorsprung von 51,83 Prozent deutlich.

Der...