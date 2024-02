Novem Group Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Novem neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Novem-Aktie. Für den RSI7 beträgt der Wert 61,76 und für den RSI25 58,14, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden und auch keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge erkennbar waren, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Novem-Aktie derzeit -1,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -15,38 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie jedoch aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.