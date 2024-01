NovelStem Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von Novelstem ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit den positiven Themen rund um Novelstem, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Novelstem als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Novelstem-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 62,5, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Novelstem derzeit -33,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -66,67 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch für Aktien relevant ist. Bei Novelstem wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.