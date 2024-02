Novavest Real Estate Ag Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung der Anleger bei Novavest Real Estate ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen waren besonders positive Themen im Fokus, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Novavest Real Estate bei 36,32 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,8 CHF liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 35,66 CHF, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Novavest Real Estate in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen über das Unternehmen waren im normalen Rahmen, was zu dem neutralen Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 58 und 56,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein neutrales Rating für Novavest Real Estate.