Novavax startet IhrSchutzIhreWahl-Kampagne zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Wichtigkeit der COVID-19-Impfung.

Gaithersburg, Md. (ots/PRNewswire) -- Die Umfrage der Kampagne ergab, dass 75 % der Befragten der Meinung sind, dass Impfungen nach wie vor ein wichtiges Mittel zum Schutz vor COVID-19 sind. Außerdem stimmen 70 % der Befragten zu, dass Impfstoffe einen erheblichen Mehrwert für die Gesellschaft haben und „Normalität" im Alltag ermöglichen.Novavax DE GmbH, ein weltweit tätiges Unternehmen, das proteinbasierte Impfstoffe mit seinem Adjuvans Matrix-M™ entwickelt, gab heute den Start von IhrSchutzIhreWahl bekannt, einer Kampagne zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Bedeutung der COVID-19-Impfung und die verschiedenen COVID-19-Impfstofftypen.Im Rahmen der Kampagne führte Novavax in Zusammenarbeit mit forsa eine Umfrage unter mehr als 1.000 Personen ab 18 Jahren in ganz Deutschland durch, um ihre Ansichten zur COVID-19-Impfung zu erfahren, was sie dazu motiviert, sich impfen zu lassen, und welche Wissenslücken bestehen.„Wir bei Novavax haben uns verpflichtet, die deutsche Öffentlichkeit bei der Bewältigung der „neuen Normalität" zu unterstützen. Es ist wichtig zu verstehen, wie man sich selbst, seine Familie und seine Gemeinschaft am besten vor den potenziellen Auswirkungen der neuen COVID-19-Varianten schützen kann", sagte Peter Mitterhofer, Head of DACH bei Novavax. „Obwohl die COVID-19-Impfmüdigkeit ein großes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Immunität und die Beibehaltung hoher Impfraten darstellt, ist COVID-19 noch nicht ausgestanden. Wir ermutigen die Menschen, zum Schutz ihrer Angehörigen und ihrer Gemeinschaft beizutragen und mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin über die COVID-19-Impfung zu sprechen."„Neue COVID-19-Varianten werden weiterhin aufgespürt und identifiziert", sagt Markus Kirchner, Director Medical Affairs DACH, Novavax. „Wie die Umfrage der Kampagne zeigt, wird die Impfung als ein anerkanntes und bewährtes Mittel bewertet, um das Wohlbefinden der deutschen Bevölkerung zu schützen. Je mehr die Deutschen über COVID-19 und Strategien zum eigenen Schutz wissen, desto fundiertere Entscheidungen können sie treffen, um ihre Angehörigen und die am stärksten gefährdeten Personen in ihrem Umfeld zu schützen."Zu den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage gehören:- 75 % der Befragten glauben, dass die Impfung ein wichtiges Mittel zum Schutz gegen COVID-19 bleibt- 70 % der Befragten gaben an, dass die COVID-19 Impfstoffe einen erheblichen Mehrwert für die Gesellschaft haben und „Normalität" im Alltag ermöglichen- Mit 76 % ist der Hauptgrund für eine (aktualisierte) COVID-19-Impfung die Verringerung des Schweregrads im Falle einer COVID-19-Erkrankung, gefolgt von der Bedeutung des Schutzes von Hochrisikogruppen (59 %)- Mehr als 8 von 10 Befragten waren der Ansicht, dass Impfungen für ältere Erwachsene und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sehr wichtig sindWeitere Informationen darüber, wie Menschen sich und ihre Familien vor den möglichen Auswirkungen von COVID-19 schützen können, finden Sie unter www.ihrschutzihrewahl.de.Über die forsa-UmfrageDie Online-Befragung wurde von der forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen GmbH vom 17. bis 23. November 2023 in Zeiträumen und in Umgebungen durchgeführt, die von den Befragten selbst gewählt wurden. Befragt wurden deutschsprachige Internetnutzer ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.Bei der Stichprobe von 1.003 Befragten handelt es sich um eine repräsentative Zufallsauswahl im Rahmen des forsa.omninet-Panels, mit einer weitgehend homogenen Altersverteilung: 239 Befragte waren 18 bis 34 Jahre alt (24 %), 209 waren 35 bis 49 Jahre alt (21 %), 297 waren 50 bis 64 Jahre alt (30 %) und 258 waren 65 Jahre oder älter (26 %). Die statistische Fehlermarge betrug in der Gesamtstichprobe ± 3 Prozentpunkte. Die detaillierten Umfrageergebnisse finden Sie auf der Website von IhrSchutzIhreWahl: www.ihrschutzihrewahl.de/forsasurvey.Bedeutung der Impfung gegen SARS-CoV-2 bei älteren MenschenDie Impfung gegen SARS-CoV-2 ist für ältere Menschen besonders wichtig, da das Riskio, bei einer manifesten COVID-19-Erkrankung einen tödlichen Verlauf zu erleiden, mit dem Alter erhöht ist[1]. Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Impfung gegen SARS-CoV-2 das Infektionsrisiko und die COVID-19-bedingte Sterblichkeit bei älteren Patienten deutlich reduziert[2]. Vor diesem Hintergrund sind repräsentative Erhebungen wie die vorliegende forsa Umfrage, von entscheidender Bedeutung für eine gezielte Gesundheitspolitik. Sie geben Aufschluss über die gesellschaftliche Wahrnehmung der SARS-CoV-2-Impfung und können helfen, fundierte Aufklärungskampagnen zu entwickeln und somit die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.Über NovavaxNovavax, Inc. (NVAX) fördert die Verbesserung der Gesundheit durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zum Schutz vor schweren Infektionskrankheiten. Novavax, Inc. (NVAX) fördert die Verbesserung der Gesundheit durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zum Schutz vor schweren Infektionskrankheiten. Novavax, ein weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Gaithersburg, Md., USA, bietet eine differenzierte Impfstoffplattform, die einen rekombinanten Proteinansatz, eine innovative Nanopartikeltechnologie und das patentierte Matrix-M-Adjuvans von Novavax, zur Verstärkung der Immunreaktion kombiniert. Novavax fokussiert sich dabei auf die dringlichsten Gesundheitsprobleme der Welt und evaluiert derzeit Impfstoffe gegen COVID-19, Grippe und eine Kombination aus COVID-19 und Grippe. 