Novavax: Zeit, den Shortsellern eins auszuwischen?

Die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) ist in den vergangenen zwei Wochen um mehr als -30% auf nunmehr 6,81 US$ abgesackt. Die Bullen sind frustriert über die erneuten Trödeleien in punkto Covid-19-Impfstoff-Zulassungen, die Shortseller rüsten weiter auf. Nun kommt bei den Behörden jedoch Bewegung rein, was möglicherweise attraktive Handelsmöglichkeiten eröffnet.