Novavax: Sind +350% Kurspotenzial realistisch?

Die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) ist am Mittwoch nachbörslich um fast -11% auf 15,41 US$ abgestürzt, nachdem das Unternehmen neue Kapitalmaßnahmen bekanntgegeben hat. Offensichtlich hat der Wirkstoffentwickler im Jahr 2023 viel vor und die Analysten gehen davon aus, dass der Titel in den kommenden 12 Monaten mehr als vervierfachen kann. Ist das realistisch?

Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff namens Nuvaxovid seit Ende Februar in der EU erhältlich ist. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.