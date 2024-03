Novavax-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Novavax-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,4 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,7 USD weicht somit um -26,56 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 4,58 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,62 Prozent) liegt und der Aktie eine "Neutral"-Bewertung verschafft. Zusammenfassend erhält die Novavax-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 73,5 Punkte, was bedeutet, dass Novavax momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was dazu führt, dass das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Novavax daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In diesem Fall haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren und die Nutzer in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall hat die Diskussionsintensität der Novavax-Aktie nur wenig Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.