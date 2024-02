Novavax Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Mit Blick auf Novavax zeigt der RSI7 aktuell 76,56 Punkte, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 67,06, was bedeutet, dass Novavax weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Novavax eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Novavax mit 3,76 USD derzeit -23,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -45,43 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Novavax in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um Novavax hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso deutet eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Novavax ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.