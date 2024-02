Novavax Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Novavax intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Allerdings waren in den vergangenen Tagen auch negative Themen rund um Novavax präsent, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Novavax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,95 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,02 USD liegt somit deutlich darunter (-42,16 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,96 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-18,95 Prozent), was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Novavax weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes für Novavax in den letzten Wochen. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novavax für diese Stufe daher ein "Gut".