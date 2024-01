Novavax Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für Novavax ergibt der RSI einen Wert von 62,4, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 63,59 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie von Novavax daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Novavax spiegeln die allgemeine Einschätzung und Stimmung wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Novavax aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Novavax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,2 USD. Der letzte Schlusskurs (4,58 USD) weicht somit um -36,39 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,59 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs von 4,58 USD (-18,07 Prozent Abweichung) auf eine "Schlecht"-Bewertung hin. Somit erhält die Novavax-Aktie aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Novavax war in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird Novavax daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.