Novavax Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Stimmung der Anleger bezüglich Novavax ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen gab es jedoch vor allem positive Diskussionen, während an fünf Tagen die negativen Themen überwogen. Aktuell zeigen die Anleger jedoch vermehrt Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Novavax beträgt 48,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,82, was auch hier zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Novavax-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,22 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 4,84 USD weicht um -32,96 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 5,67 USD eine Abweichung von -14,64 Prozent und somit eine weitere "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Novavax weisen über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Aktivität und einen negativen Trend auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Novavax die Gesamtbewertung "Schlecht" basierend auf der Anlegerstimmung, dem RSI und der technischen Analyse.