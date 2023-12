Novavax Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat der RSI-Wert für die Novavax-Aktie 68 betragen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn wir diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI vergleichen, der bei 71,94 liegt, ergibt sich eine überkaufte Situation, was zu einer abweichenden "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Novavax daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Novavax-Aktie bei 7,37 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 5,31 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,95 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,34 USD, was zu einem Abstand von -16,25 Prozent und einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Novavax-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 73,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 1284,18 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Novavax eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung gegenüber Novavax in den letzten Tagen, mit drei positiven und sechs negativen Tagen und fünf Tagen ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Novavax daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet.