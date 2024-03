Novavax Aktie: Das macht sprachlos!

In der Internet-Kommunikation lässt sich anhand von starken positiven oder negativen Ausschlägen die Stimmung und das Interesse an einem Unternehmen frühzeitig erkennen. Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Novavax in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher erhält Novavax von uns eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen haben die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien Novavax als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Um zu beurteilen, ob die Novavax-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI) auf kurzfristiger (7 Tage) und etwas längerfristiger (25 Tage) Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 40,06, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie mit 5,57 USD 15,09 Prozent unter dem GD200 (6,56 USD) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,54 USD, was zu einem Abstand von +22,69 Prozent führt und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Novavax-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.