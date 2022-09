Novavax-Aktie immer tiefer – ist noch was zu retten?

Fahrstuhl abwärts: Die Aktie von Novavax (WKN: A2PKMZ) dürfte heute in den USA ein neues 52-Wochen-Tief markieren, das derzeit bei 32,61 US$ liegt. Vorbörslich stehen schon 32,70 US$ auf der Tafel. Die Gründe für die Talfahrt sind vielschichtig. Ein Ende scheint vorerst nicht in Sicht – oder doch?

Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff namens Nuvaxovid seit Ende Februar in der EU erhältlich ist. Im Juli folgte die Notzulassung des Mittels für Erwachsene in ...





