Novavax Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Novavax-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 6,77 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 3,9 USD, was einem Abstand von -42,39 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 4,7 USD, was einer Differenz von -17,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Novavax eingestellt waren. Von insgesamt elf Tagen waren nur zwei positiv, während neun Tage negativ ausfielen. Auch die letzten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Novavax durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Tendenz auf, wodurch eine "Gut"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novavax-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung für die Novavax-Aktie.