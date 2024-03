Novavax Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien in den sozialen Medien. Bei Novavax wurde eine langfristig starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, was insgesamt zu einem positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 42,04 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,77, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,49 USD lag, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 4,52 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Novavax in Bezug auf die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Novavax in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung bezüglich der Diskussionstätigkeit, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung bei Novavax.