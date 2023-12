Novavax Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Novavax heran. Der RSI7 liegt bei 60,71 Punkten, was anzeigt, dass Novavax weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,91 und zeigt ebenfalls an, dass Novavax weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Novavax-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Novavax wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen zeigt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.

Der aktuelle Kurs der Novavax von 5,06 USD ist mit -30,49 Prozent Entfernung vom GD200 (7,28 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt 5,99 USD und zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -15,53 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Novavax-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Novavax als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 73,5 USD, was einer Erwartung in Höhe von 1352,57 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.