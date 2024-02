Novavax Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Anleger-Stimmung bei Novavax ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in dieser Zeit hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Novavax bei 6,61 USD liegt, während die Aktie selbst bei 4,41 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -33,28 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 4,52 USD, was zu einem Abstand von -2,43 Prozent führt und somit eine neutrale Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls als neutral eingestuft, da der 7-Tage-RSI bei 46,74 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 48,79 Punkten, was auf weder überkauft noch überverkauft hinweist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Novavax in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aktie erhielt jedoch ein positives Rating in Bezug auf die Aufmerksamkeit und die Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien.

Zusammenfassend ergibt sich für Novavax eine neutrale bis positive Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.