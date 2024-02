Novavax-Aktie: Was tun bei diesen Kurskapriolen?

Die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) schlägt Kurskapriolen. Erst ging es für den Nasdaq-Titel vor einer Woche um +50% rauf, am Dienstag jedoch wieder um -27% auf aktuell 4,41 US$ runter. Was steckt hinter dem Auf und Ab? Und wie sind die weiteren Aussichten?