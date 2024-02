Novavax Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktien von Novavax wurden in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie eine Stimmungsanalyse zeigt. In den letzten Tagen gab es nur wenige positive Tage im Vergleich zu neun negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Novavax zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine neutrale Bewertung.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität in Bezug auf Novavax, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Novavax weit unter der 200-Tage-Linie (GD200) von 6,77 USD liegt, was zu einer schlechten Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein negatives Signal, was zu einem insgesamt schlechten Befund führt.