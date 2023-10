Novavax-Aktie: WHO-Empfehlung!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Novavax-Aktie hat die Woche mit einem Kurs von 7.07 USD begonnen und zeigt eine negative Entwicklung von -3.0 % am Montag und -3.3 % in den letzten fünf Handelstagen. Die unangenehmen Zahlen erscheinen in einem ohnehin schon schwierigen Marktumfeld für Biotechnologieunternehmen, die auf eine Diversifikation ihrer Produktlinien setzen. Besonders alarmierend ist der fallende gleitende Durchschnitt (GD) über zehn Tage und der GD200, der ebenfalls sinkt und bei 8.48 USD liegt. Direkte Unterstützungszonen finden sich um 6.71 USD, während der Widerstandsbereich bei etwa 7.74 USD liegt.

Kurs: 7.07 USD

GD200: 8.48 USD (fallend)

Unterstützungszone: 6.71 USD

Widerstandszone: 7.74 USD

Partnerschaft mit Serum Institute of India

Eine wichtige Ankündigung kam von Adar Poonawalla, dem CEO des Serum Institute of India. Das Unternehmen...