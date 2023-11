Novavax Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Aktie von Novavax wird von Analysten positiv bewertet, wobei 2 von 3 Bewertungen als "Gut" eingestuft werden und 1 als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 73,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 1221,94 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhalten die Novavax-Aktie von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 57,39, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 5,56 USD sowohl den Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,54 USD) als auch den der letzten 50 Handelstage (6,62 USD) unterschreitet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die charttechnische Entwicklung der Novavax-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Novavax-Aktie, wobei die Analysten eine positive Einschätzung abgeben, während die technische Analyse und das Sentiment zu einer neutralen bis negativen Einschätzung führen.