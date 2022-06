Novavax-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Eine Studie aus Skandinavien schaut sich Störungen der Blutgerinnung an. Hierbei kommt sie zu dem Ergebnis, dass diese bei den mRNA-Impfungen von Moderna und auch BioNTech nur sehr selten vorkommen. Allerdings ist ein erhöhtes Risiko von Myokarditis bei Novavax zu bemerken, so die US-Zulassungsbehörde FDA. In diesem Artikel soll jetzt geklärt werden, ob es sich lohnt, die Novavax-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen