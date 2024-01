Novavax Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Novavax-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 5 USD gehandelt, was einem Abstand von -30,84 Prozent vom GD200 (7,23 USD) entspricht und ein "Schlecht"-Signal gemäß der technischen Analyse darstellt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 5,75 USD auf, was einem Abstand von -13,04 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit wird der aktuelle Aktienkurs von Novavax als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Novavax von den überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare in diesem Zeitraum deuteten auf eine überwiegend neutrale Stimmung der Anleger hin, weshalb die Gesamtstimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Hinblick auf Novavax lassen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird das Sentiment und der Buzz rund um Novavax insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Von Analysten wird die Novavax-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37 USD, was einem Aufwärtspotential von 640 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Novavax somit eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.