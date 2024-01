Novavax Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Novavax-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurde sie mit "Gut" eingestuft, basierend auf einer "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 37 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 640 Prozent vom letzten Schlusskurs von 5 USD bedeutet. Insgesamt erhält Novavax also eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Novavax von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Novavax von 5 USD um -30,84 Prozent vom GD200 (7,23 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 5,75 USD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -13,04 Prozent beträgt. Insgesamt wird also der Kurs der Novavax-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.