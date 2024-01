Novavax Aktie: Knallt es bald?

Die Novavax-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,2 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 4,58 USD weicht damit um -36,39 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,59 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Novavax haben sich verschlechtert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Novavax liegt bei 62,4 und damit in der "Neutral"-Zone. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vermehrte positive Stimmung und Meinungen rund um die Novavax-Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Novavax-Aktie aus charttechnischer Sicht und in Bezug auf die Anlegerstimmung gemischt bewertet wird, wobei die kurzfristigen Indikatoren auf eine negative Tendenz hindeuten.