Novavax Aktie: Jetzt wird es spannend!

Ein Blick auf die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Novavax eingestellt waren. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Novavax in den Sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls negativ, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionen über Novavax waren in etwa im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Novavax aktuell bei 6,72 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 4,16 USD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für Novavax steht bei 33,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für Novavax.