Novavax Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analystenbewertung für Novavax ergibt ein insgesamt positives Bild. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhielt das Unternehmen 2 Buy-Einstufungen und keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Novavax liegt bei 73,5 USD. Dies würde einer Kursentwicklung von 1324,42 Prozent entsprechen, da der aktuelle Aktienkurs bei 5,16 USD liegt. Basierend auf dieser Bewertung erhält Novavax das Rating "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Novavax liegt auf 7-Tage-Basis bei 65,29 Punkten, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 65,61, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Novavax derzeit 16,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -29,51 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Novavax wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.