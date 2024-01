Novavax Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Novavax liegt bei 62,4 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist einen Wert von 63,59 auf und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren und Meinungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Novavax konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer umfassenden "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Novavax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,58 USD liegt, was einer Abweichung von -36,39 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs (5,59 USD) für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Novavax-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.