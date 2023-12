Novavax Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Novavax haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Diskussionsstärke und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer sind gesunken, was auf ein verringertes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält Novavax daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Internet-Kommunikation.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, ist größtenteils negativ für Novavax. In den letzten Tagen gab es mehr negative als positive Äußerungen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Novavax daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Novavax derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Novavax-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Somit erhält Novavax insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine negative Entwicklung und eine pessimistische Stimmung in Bezug auf Novavax. Die Aktie wird daher von unserer Analyse mit überwiegend "Schlecht"-Bewertungen eingeschätzt.