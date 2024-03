Novavax Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Novavax-Aktie ergibt sich ein RSI von 62 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt somit ein insgesamt "Neutral"-Rating für Novavax.

Die Analyse trendfolgender Indikatoren, wie dem gleitenden Durchschnitt, gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Novavax-Aktie liegt bei 6,47 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 4,59 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt resultiert somit auch hier ein "Neutral"-Rating für Novavax.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt, dass vor allem negative Meinungen zu Novavax in den sozialen Medien vorherrschen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Zusammenfassend ergibt sich somit für Novavax insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.