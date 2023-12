Novavax Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Novavax-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 7,25 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs von 4,8 USD einen Abstand von -33,79 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 5,85 USD, was einer Differenz von -17,95 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen zu beobachten. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen zeigt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da das Interesse an der Aktie nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat. Insgesamt erhält die Novavax-Aktie daher ein "Gut"-Rating für Sentiment und Buzz.

Von Analysten liegen in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 73,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 1431,25 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Novavax-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.