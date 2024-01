Novavax Aktie: Hilfe!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf Novavax im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Ebenso nahm die Diskussionsintensität ab, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Beachtung fand. Aufgrund dessen wird die Novavax-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Novavax liegt bei 94,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Bewertung dieser Kategorie als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Novavax-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich unter den Durchschnittswerten liegt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Meinungen von privaten Nutzern geäußert. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.