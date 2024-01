Novavax Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Novavax wurde der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,19 Punkten, was bedeutet, dass die Novavax-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 67,26 liegt, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Novavax, mit neun positiven und zwei negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Allerdings wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Novavax festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Novavax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 7,05 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,06 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 5,11 USD liegt, während der letzte Schlusskurs um -20,55 Prozent darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novavax daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.