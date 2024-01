Novavax Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ und ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ angesehen, während Werte dazwischen als neutral gelten. Der RSI-Wert für Novavax liegt bei 44,44 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,51 und zeigt ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Novavax diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "neutral"-Einschätzung erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Novavax-Aktie beträgt derzeit 7,24 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,16 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls ein ähnliches Bild, wobei der letzte Schlusskurs (5,16 USD) den gleitenden Durchschnitt (5,78 USD) deutlich unterschreitet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Novavax daher auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz, also die Diskussionsintensität im Netz, sind weiche Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Novavax hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Novavax daher als "Gut"-Wert betrachtet.