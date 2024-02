Novavax Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Novavax-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,71 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,13 USD, was einem Unterschied von -38,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,58 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -9,83 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Novavax-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet haben ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung beigetragen, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist und die Stimmungsänderung negativ war.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Novavax-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (35) als auch der RSI der letzten 25 Tage (57,14) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index ein neutrales bis schlechtes Bild für die Novavax-Aktie.