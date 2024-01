Novavax Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

In den letzten beiden Wochen wurde viel über Novavax diskutiert, und die Stimmung war größtenteils negativ. An vier Tagen herrschte jedoch eine positive Diskussion vor, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Novavax-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment-Barometer.

In technischer Hinsicht zeigt die Analyse, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Novavax-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,22 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,84 USD weicht hiervon um -32,96 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" einzustufen ist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Novavax-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 48,48 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 62,82 für 25 Tage, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Novavax zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und auch die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Anleger-Sentiment, während die technische Analyse und das Sentiment und Buzz zu einer "Schlecht"-Bewertung führen.