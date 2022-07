Novavax-Aktie: Doch noch nicht am Boden?

Die Novavax-Aktie diente zuletzt als ein Bilderbuchbeispiel für die alte Börsenweisheit "Buy the Rumor, Sell the News". Zu Beginn des Monats häuften sich Gerüchte, laut denen die US-amerikanische FDA dem proteinbasierten Corona-Impfstoff des Unternehmens eine Zulassung aussprechen könnte. Darauf reagierte der Aktienkurs mit einer spontanen Kursrallye. Die hielt genau solange an, bis aus dem Gerücht eine Tatsache wurde. Das ließ… Hier weiterlesen