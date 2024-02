Novavax Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Novavax zeigt der RSI7 einen Wert von 76,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel überkauft ist. Der RSI25 liegt bei 67,06 Punkten, was bedeutet, dass Novavax weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Novavax zeigen derzeit keine klare Richtung. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral, daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Stimmung für Novavax hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Novavax aktuell -23,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -45,43 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.