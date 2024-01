Novavax Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten Wochen wurde über Novavax in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Diese positive Stimmung konnte sich jedoch in den letzten Tagen nicht halten, da eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt wurde. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Auch die relative Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Novavax-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit -20,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -42,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7 bei 65,79 und der RSI25 bei 65,5 liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Novavax-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment "Gut" ist, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse jedoch auf "Schlecht" hinweisen. Die relative Stärke wird als "Neutral" eingestuft. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen.