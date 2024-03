Novavax Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Novavax liegt bei 11,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung für Novavax wurde in den vergangenen zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergibt, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Novavax wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate festgestellt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -16,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 4,57 USD, was einer Abweichung von +19,26 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.