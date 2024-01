Novavax Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Novavax beträgt 48,48, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 liegt bei 62,82 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Novavax.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Novavax-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 7,22 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 4,84 USD weicht um -32,96 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 5,67 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Novavax besonders negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen vorherrschten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Novavax lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Novavax.