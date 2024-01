Novavax Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Novavax liegt bei 79,45, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,2 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamtbewertung fällt somit auf "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Novavax veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Novavax. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten ebenfalls keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Novavax für diese Stufe daher ein "Neutral".

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Novavax-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 37 USD. Dadurch ergibt sich eine Einstufung als "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.