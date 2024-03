Novavax Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten vier Wochen wurden bei Novavax keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Diskussionsbeiträge zeigten weder eine Zunahme noch eine Abnahme. Entsprechend erhielt Novavax in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der aufzeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 lag bei Novavax bei 71,43 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 6,5 USD für den Schlusskurs der Novavax-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,06 USD, was einem Unterschied von -22,15 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 4,57 USD, und der letzte Schlusskurs war darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Novavax. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Novavax daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

Zusammenfassend erhält Novavax in verschiedenen Bereichen Bewertungen wie "Neutral", "Schlecht" und "Gut".