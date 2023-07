Novavax-Aktie +30%: Das steckt hinter dem Kurssprung

Nach einem katastrophalen vergangenen Börsenjahr, in dem die Novavax-Aktie (WKN: A2PKMZ) mehr als 90% ihres Wertes einbüßte, verlief auch das Jahr 2023 bislang nicht positiv für den Impfstoffhersteller. Seit Jahresbeginn ist das Papier mit rund 30% im Minus. Doch am Montag sorgte die Novavax-Aktie mit einem plötzlichen Kurssprung von +30% für eine Überraschung. Was ist geschehen?