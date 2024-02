Novatti Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Novatti-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Novatti-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde eine positive Veränderung im Stimmungsbild zu Novatti festgestellt. Die Diskussion in den sozialen Medien war vorwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Novatti in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Novatti gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie auch hier mit einem "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Novatti-Aktie als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um 42 Prozent vom GD200 entfernt. Der GD50 weist einen Kurs von 0,06 AUD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Novatti-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.