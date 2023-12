Novatti Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Aktie von Novatti wird aufgrund verschiedener Faktoren positiv bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 57,14, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Novatti-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Novatti gesprochen wurde. Auch in den letzten Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.