Novatti Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Stimmungslage auf den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen der Fokus auf negativen Themen lag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen Novatti gesprochen. Dadurch bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zu einer negativen Stimmung bei Novatti. Diese Veränderung wird basierend auf der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, die entweder positiv oder negativ über das Unternehmen sprechen. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten bei Novatti festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde als abnehmend registriert und daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Novatti daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde ein gleitender Durchschnitt von 0,1 AUD über die letzten 200 Handelstage festgestellt, während der letzte Schlusskurs bei 0,056 AUD lag, was einer Abweichung von -44 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 0,07 AUD eine Abweichung von -20 Prozent auf, wodurch die Novatti-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält Novatti somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Novatti-Aktie liegt bei 28, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher mit "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 62,96, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Novatti.